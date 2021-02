Si abbassa in Italia e in Lombardia la percentuale di contagio

(red.) Sabato 6 febbraio i nuovi positivi da coronavirus in Lombardia sono stati 1.923 (venerdì erano 2.504), a fronte di 36.092 tamponi effettuati (erano 39.003). Il tasso di contagio si è abbassato al 5,3% (era 6,4%), mentre i morti di sabato sono stati 50 (erano 46), portando il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 27.395. I malati in terapia intensiva sono 354 (-5), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 3.540 (-9).

A livello nazionale sabato 6 febbraio sono stati 13.442 i nuovi positivi al coronavirus (venerdì erano 14.218). Le vittime sono 385 (venerdì erano 377). Sono stati 282.407 i test effettuati (tamponi molecolari e antigenici) contro i 270.507 del giorno precedente. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è di 91.003. Il tasso di positività è sceso al 4,7% (venerdì era del 5,2%).

La regione con il maggior numero di nuovi casi rimane la Lombardia (1.923), seguita da Campania (1.546), Emilia-Romagna (1.383), Lazio (1.041) e Puglia (926).

Ecco i contagi in Lombardia divisi per provincia.

Milano: 515 di cui 230 a Milano città;

Bergamo: 146;

Brescia: 369 (erano 488);

Como: 105;

Cremona: 38;

Lecco: 78;

Lodi: 35;

Mantova: 81;

Monza e Brianza: 218;

Pavia: 145;

Sondrio: 37;

Varese: 100.