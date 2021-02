Coronavirus, si monitora Castrezzato. Più pressione sull’ospedale Mellini

(red.) Nel momento in cui a Corzano, nella bassa bresciana, la situazione sul fronte dei focolai di contagio da Covid-19 sta diventando più tranquilla, aldilà del fatto che ci sono decine di famiglie costrette alla quarantena per i 139 positivi su una popolazione di 1.400 abitanti, qualche apprensione in più arriva da Castrezzato. Qui, infatti, si sono registrati più di 110 nuovi positivi in pochi giorni e altrettante famiglie soggette alla quarantena.

Secondo quanto riporta Bresciaoggi, il maxi focolaio scoppiato in paese sarebbe riconducibile a una festa di compleanno non permessa per celebrare una 60enne e con diversi invitati. Tra questi, anche un bambino che sarebbe risultato positivo, ma asintomatico e quindi senza sapere di aver contratto il virus. Di conseguenza avrebbe poi contagiato gli altri partecipanti e innescando l’epidemia di massa. Ma c’è anche chi attacca il mercato del martedì per i troppi assembramenti che si formerebbero davanti ai banchi dei venditori ambulanti.

In ogni caso dal paese fanno sapere che la situazione è tranquilla visto che la maggior parte dei casi di contagio sono in isolamento a casa e non in ospedale. Ma nel frattempo, proprio per la situazione di Castrezzato, così come quella di Corzano, all’ospedale Mellini di Chiari i posti letto nel reparto Covid sono tornati a riempirsi. Tanto che in due giorni ci sono stati una decina di ricoveri, in deciso aumento rispetto alle dimissioni.