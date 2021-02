Coronavirus a Brescia, in una settimana registrate altre 56 vittime

(red.) Incrociando i dati del consueto bollettino quotidiano della Regione Lombardia e quelli dell’Ats di Brescia e della Valcamonica di ieri, venerdì 5 febbraio, sul fronte della pandemia sono due gli elementi che tendono a far preoccupare. Da una parte il numero dei nuovi casi positivi che resta sempre alto e dall’altra il numero di vittime.

Proprio a proposito dei decessi, ieri ne sono stati registrati altri 8, di cui la metà in Valcamonica ma anche riconducibili agli ultimi giorni di gennaio. In ogni caso, contando il momento in cui sono stati certificati, in nemmeno una settimana di febbraio sono già 56 le vittime nel bresciano la cui situazione è peggiorata anche a causa del Covid. Per quanto riguarda le vittime, tutte over 80, erano residenti a Tignale, Mazzano, Brescia e Capriano del Colle.