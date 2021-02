Zambelli (Lega): “L’Ue non sottovaluti la minaccia dell’influenza aviaria”

(red.) Dopo aver depositato un’interrogazione alla Commissione Europea attorno al tema della del pericolo rappresentato da nuove positività all’influenza aviaria in tutta Europa, l’europarlamentare del Gruppo ID Lega Salvini Premier, Stefania Zambelli, interviene con una nota stampa.

“Si registrano negli ultimi giorni nuove positività all’influenza aviaria ad alta patogenicità in tutta Europa, sia su volatili selvatici che in pollame domestico”, scrive Zambelli. “Nuovi casi si sono registrati Germania, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Spagna, Romania, Slovacchia, Slovenia e numerosi altri paesi dell’Unione europea. A fronte di una situazione epidemiologica in costante sviluppo e che fa registrare ogni giorno nuovi casi, e considerando l’attuale situazione predominata dalla lotta al virus Sars-Cov-2, è più che mai necessario agire per prevenire un’ondata di influenza aviaria, che aggraverebbe ulteriormente la situazione sanitaria attuale”.

“Ho quindi richiesto come la Commissione stia rispondendo a queste nuove positività registrate in tutta Europa”, prosegue Zambelli, “che misure di prevenzione ha messo in campo sino ad ora e se ritiene che la situazione possa aggravarsi, considerando lo stato di crisi sanitaria causato dal Covid-19”.

“Infatti”, conclude l’europarlamentare, “non possiamo permetterci che la lotta contro il coronavirus faccia abbassare la guardia su nuovi potenziali pericoli per la salute di tutti. L’Ue monitori la situazione e metta in campo tutte le risorse necessarie per scongiurare un nuovo pericolo”.