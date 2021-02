Covid, peggiora in Lombardia: più casi e tasso di contagio più alto

(red.) Venerdì 5 febbraio i nuovi positivi da coronavirus in Lombardia sono stati 2.504 (giovedì erano 1.746), a fronte di 39.003 tamponi effettuati (erano 33.047). Il tasso di contagio è arrivato al 6,4% (era 5,5%), mentre i morti di venerdì sono 46 (erano 40), che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 27.345. I malati in terapia intensiva sono 359 (-3), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 3.549 (+10).

A livello nazionale venerdì 5 febbraio sono stati 14.218 i nuovi positivi al coronavirus (giovedì erano 13.659). Le vittime sono 377 (giovedì erano 422). Sono stati 270.507 i test effettuati (tamponi

molecolari e antigenici) contro i 270.142 del giorno precedente. Il tasso di positività sale leggermente al 5,2% (giovedì era del 5,05%).

La regione con più casi è la Lombardia (+2.504), seguita da Campania (+1.665), Emilia Romagna (+1.364), Puglia (+1.215) e Lazio (+1.141).

Ecco i contagi in Lombardia divisi per provincia.

Milano: 600 di cui 243 a Milano città;

Bergamo: 124;

Brescia: 488 (erano 437);

Como: 311;

Cremona: 44;

Lecco: 106;

Lodi: 31;

Mantova: 111;

Monza e Brianza: 140;

Pavia: 110;

Sondrio: 77;

Varese: 301.