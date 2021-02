Coronavirus, più di 90 mila vittime in Italia. Altre 10 nel bresciano

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 4 febbraio, che ha visto drammaticamente superare in Italia il tetto delle 90 mila vittime con o per Covid-19 dall’inizio dell’emergenza, la provincia di Brescia che ha contato ancora un alto numero di nuovi casi di contagio ha dovuto registrare altre dieci vittime. Così la triste conta di quanti non ce l’hanno fatta a superare il virus sale a 3.376 tra il territorio dell’Ats di Brescia e quello della Valcamonica.

Gli ultimi deceduti sono un 55enne di Calcinato (il più giovane), un 89enne di Chiari, una 97enne di Cortefranca, un 77enne di Iseo, una 72enne di Lonato del Garda, un 66enne di Mairano, una 78enne di Prevalle un 81enne di Pompiano, un 84enne a Rezzato e uno della Valcamonica.