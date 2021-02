Coronavirus a scuola, casi dal Lunardi al Tartaglia fino a Gargnano

(red.) In concomitanza con la riapertura delle scuole anche in presenza alle superiori in provincia di Brescia si stanno registrano una serie di nuovi contagi proprio negli ambienti scolastici, ma non solo dell’istruzione superiore. Da ieri, giovedì 4 febbraio, una classe quinta del liceo Lunardi è in quarantena dopo che è stata accertata la positività di uno studente che in questi giorni stava seguendo le lezioni a distanza nell’ambito della didattica mista scelta dall’istituto.

Il giovane si è sottoposto al tampone dopo l’insorgenza di alcuni sintomi e questo è risultato positivo portando all’isolamento di tutta la classe. Un’altra situazione interessa il Tartaglia-Olivieri dove è finita in quarantena una classe iscritta a un corso serale e si sta monitorando anche una seconda classe che potrebbe essere interessata.

In un’altra zona della provincia e a diversi gradi di istruzione più ridotti, a Gargnano è stato chiuso il micronido “Mariuccia Castellani” dopo che un piccolo studente è stato trovato positivo. Aveva manifestato qualche sintomo inducendo i genitori a tenerlo a casa, rilevando poi il contagio. Per questo motivo l’asilo è stato chiuso e gli altri bambini posti in isolamento preventivo.