Montichiari, è positivo al Covid ma si trova al bar: denunciato

(red.) Dall’inizio di questa settimana, da lunedì 1 febbraio, come è noto anche la provincia di Brescia, nell’ambito della Lombardia, è in zona gialla dal punto di vista delle misure anti-contagio. Questo vuol dire che, tra le altre cose, anche i bar possono aprire al pubblico nelle consumazioni seduti ai tavoli fino alle 18. Ma da Montichiari, nella bassa bresciana, arriva la segnalazione di un grave comportamento.

Gli agenti della Polizia locale impegnati nel potenziamento dei controlli sul rispetto delle seppur ridotte restrizioni, hanno fermato un uomo di 61 anni. Identificato, è risultato essere positivo al Covid-19 e quindi sarebbe dovuto stare in isolamento nella propria abitazione come disposto dall’Ats. Invece, era al bar, tra l’altro in un momento in cui era piuttosto affollato. Per il trasgressore è scattata quindi una denuncia penale considerando il rischio sanitario derivante dal possibile contagio.