Coronavirus, colpito asilo nido a Gussago. Orzinuovi: sindaco positivo

(red.) La diffusione del contagio da Covid-19 in provincia di Brescia e guardando al lato scolastico tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio sta continuando a destare qualche preoccupazione. Aldilà del caso di Corzano dove è emerso un vero e proprio focolaio riconducibile alla variante inglese, anche in altre zone del territorio gli studenti e insegnanti devono far fronte a quanto sta accadendo.

Un’altra segnalazione di questo genere arriva da Gussago, in Franciacorta, dove già in varie frazioni sono state chiuse alcune classi di elementari e medie a causa dell’emersione dei nuovi casi positivi. L’ultima in ordine di tempo arriva dall’asilo nido “La Cometa” dove i piccoli e gli insegnanti di due classi sono stati posti in isolamento. Infatti, un membro del personale è risultato positivo portando l’Ats di Brescia ad attivare tutti i protocolli del caso. E per quanto riguarda la provincia, nelle scorse ore anche il sindaco di Orzinuovi, Gianpietro Maffoni, senatore di Fratelli d’Italia, è risultato positivo al Covid-19.

Lo ha detto lui stesso attraverso un post video su Facebook sottolineando di essere comunque in buone condizioni e in isolamento da martedì 2 febbraio. Il senatore ha detto di essere risultato positivo dopo un tampone effettuato proprio mentre si trovava a palazzo Madama. Ha anche precisato che i propri contatti sono risultati negativi al tampone.