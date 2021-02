Vaccino anti-covid in Lombardia, dal 24 febbraio coinvolti 330 mila bresciani

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 2 febbraio, con la presentazione del piano di vaccinazioni anti-Covid in Lombardia da parte del governatore Attilio Fontana, dell’assessore al Welfare Letizia Moratti e del nuovo consulente Guido Bertolaso, è emerso come da mercoledì 24 febbraio inizieranno le somministrazioni anche per gli over 80. Che tradotto in numeri, significa 700 mila persone in tutta la Lombardia. E in provincia di Brescia saranno 80 mila le persone coinvolte in questa fascia d’età.

In seguito sarà il turno anche degli over 60 che sempre nel bresciano sono circa 250 mila. A livello generale della Lombardia, invece, secondo le intenzioni del nuovo consulente ed ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, entro giugno, “24 ore su 24, il sabato e la domenica e nei festivi”, come ha detto lui stesso, si potrà arrivare a vaccinare il totale di 6,6 milioni di persone. Ora però inizierà anche il lavoro con i Comuni per identificare le sedi dove sottoporre la somministrazione.

Dalla presentazione di ieri è anche emerso che nelle prime settimane sarà inviato e distribuito del materiale informativo sull’opportunità di vaccinarsi, ma anche alcune istruzioni tecniche su come si potrà prendere appuntamento. In questo senso sarà attivo un portale online dedicato alle prenotazioni in cui inserire i propri dati e ricevendo un sms con l’indicazione del luogo, data e orario del vaccino. Ma sarà presente anche un call center e coinvolti i medici di medicina generale e le farmacie.