Coronavirus a scuola, classi chiuse e studenti in isolamento a Gussago

(red.) La diffusione del contagio da Covid-19 in provincia di Brescia continua a colpire anche le scuole. L’ultima situazione in ordine di tempo arriva da Gussago, in Franciacorta, dove diverse classi di vari istituti nelle frazioni sono state interessate e ora gli studenti coinvolti costretti alla didattica a distanza. In particolare, sono state colpite due classi prime dell’elementare di Casaglio, una quarta di Ronco e una classe seconda media della Venturelli.

Per tutti questi casi l’Ats di Brescia si è già attivata mobilitando il consueto protocollo che prevede la chiusura delle classi e studenti in isolamento per dieci giorni, soggetti alle lezioni da remoto. Per quanto riguarda la frazione di Ronco, sarebbero state colpite dal contagio due studentesse e tre maestre. Non è la prima volta che Gussago finisce nel mirino del contagio tra le aule scolastiche. Nel corso dei mesi e delle settimane precedenti ai primi di febbraio era già successo anche a Sale, Navezze e all’asilo Munari.