Coronavirus a Brescia, nuovi casi in calo ma altre 17 vittime

(red.) Dal bollettino quotidiano diffuso anche nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 1 febbraio, dalla Regione Lombardia sul fronte dei dati del contagio da Covid-19 in questi giorni di inizio mese spiccano nel bresciano soprattutto le vittime. Infatti, se i 169 nuovi casi positivi sono legati al periodo del fine settimana in cui di solito si effettuano meno tamponi, sono drammatici i numeri dei deceduti.

Nella nostra provincia sono 17 le persone che hanno perso la vita a causa o con la presenza del virus nell’arco degli ultimi due giorni e sul fronte delle 52 vittime registrate nella giornata di ieri in Lombardia. Per quanto riguarda il bresciano, delle 17 vittime – riconducibile a tutta la scorsa settimana dal 25 al 31 gennaio – 16 abitavano nel territorio dell’Ats di Brescia e una in Valcamonica.

Si parla di due decessi di 78 e 79 anni a Brescia, altri due di 90 e 94 anni a Bedizzole, di 78 e 86 anni a Rezzato, un 94enne a Vobarno, una 96enne a Puegnago del Garda, un 65enne a Botticino, una 90enne a Calcinato, una 80enne di Lograto, un 98enne di Montichiari, una 67enne a Cellatica, una 87enne a Collebeato, un 73enne di Salò e un 68enne di Borgosatollo.