Coronavirus: a Brescia 169 positivi, in Lombardia 1.093 e 52 morti

(red.) Resta alta l’attenzione sul coronavirus in Regione Lombardia. Lunedì primo febbraio i nuovi positivi sono 1.093 (domenica erano 1.438), a fronte di 17.151 tamponi effettuati (erano 24.494). Il tasso di positività si è attestato al 6,3% (era il 5,8%). I decessi di oggi sono stati 52 (erano 24), che portano il totale dei morti dall’inizio della pandemia a quota 27.150. I malati nei reparti di terapia intensiva sono 371 (+9), mentre le persone allettate nei reparti non intensivi sono 3.489 (-14).

A livello nazionale si segnalano 7.925 positivi con 329 vittime. Le regioni che comunicano il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle 24 ore sono Lombardia 1.093, Emilia Romagna 1.051 e Campania 994.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 305 di cui 156 a Milano città;

Bergamo: 47;

Brescia: 169 (erano 362); ad oggi sono 245 i pazienti ricoverati agli spedali civili di Brescia, di cui 24 in terapia intensiva. La percentuale dei ricoverati è di provenienza bresciana per il 90%.

Como: 119;

Cremona: 31;

Lecco: 21;

Lodi: 10;

Mantova: 36;

Monza e Brianza: 85;

Pavia: 27;

Sondrio: 1;

Varese: 223.