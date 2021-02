Carretta (Azione). “Dopo l’accordo sui test, più dialogo con le farmacie”

(red.) Dopo l’accordo raggiunto tra Regione Lombardia e Federfarma, Assofarm/Conservizi e Federazione ordini farmacisti per l’effettuazione dei test rapidi nelle farmacie, Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione, pur commentando positivamente l’intesa, ricorda come da tempo l’opposizione chieda un maggiore coinvolgimento delle farmacie non solo in chiave Covid.

“Già nei primi giorni di febbraio 2020 avevo depositato in interrogazione per chiedere un maggior coinvolgimento delle farmacie. Ora auspico che Regione Lombardia inizi finalmente a dialogare con le associazioni di categoria per raggiungere accordi utili ad alleviare lo stress del servizio sanitario regionale. Bene questo primo passo, ma l’obiettivo deve essere un sempre più ampio coinvolgimento”.