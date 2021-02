Piancogno, dieci contagiati alla casa di riposo

(red.) Preoccupano i casi di coronavirus individuati tra gli ospiti della casa di riposo Giovannina Rizzieri di via Nazionale a Piancogno. Il focolaio sembra fortunatamente circoscritto a dieci anziani, i primi a risultare positivi dopo che dal maggio del 2020 la Rsa del paese della Valcamonica era Covid-free.

Finora solo uno dei contagiati è stato trasferito in ospedale, come misura precauzionale, mentre al momento le condizioni degli altri escluderebbero una fase critica: risultano infatti sfebbrati e in condizioni apparentemente non gravi.

I contagiati sono comunque in isolamento nel reparto Covid della struttura, mentre su tutti gli altri ospiti – una cinquantina circa – e il personale della Rsa è stato effettuato un doppio giro di tamponi di controllo escludendo altre positività.