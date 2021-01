Castrezzato, il sindaco preoccupato dai contagi stringe le maglie

(red.) A Castrezzato si stringono le maglie dei controlli anti Covid e mentre il resto della regione diventa giallo, torna qualcosa di più vicino alla zona rossa. Lo ha deciso il sindaco Giovanni Aldi dopo aver esaminato il livello dei contagi nel suo comune. Così sabato pomeriggio ha reso noto un messaggio diretto ai suoi concittadini e diffuso sui social del municipio. “Il coronavirus sta determinando una crescita esponenziale e preoccupante dei casi positivi a Castrezzato”, dice Aldi.

“I dati comunicati al sindaco dall’Ats alla data del 29 gennaio, sono di 69 persone positive e 53 in isolamento. Raccomando vivamente a tutti i cittadini di continuare a mantenere un comportamento responsabile volto a limitare le relazioni interpersonali e gli spostamenti non necessari”, invita il primo cittadino.

“E’ importante continuare ad osservare tutte le norme di contenimento del contagio, prime tra tutte quella dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e del distanziamento sociale, in modo da potere presto tornare alla normalità, fortemente auspicata da tutti”.



“Il sindaco è a capo della COC – Centro operativo comunale – e coordina con le autorità di polizia, assistenza e volontariato tutte le operazioni di sostegno e monitoraggio della popolazione colpita. La zona gialla non deve essere un pretesto per creare assembramenti o frequentazioni eccessive. Lunedì verrà emessa ordinanza di chiusura dei parchi comunali e si sta provvedendo alla sanificazione di tutti gli ambienti scolastici”.

“La situazione appare peggiore di quanto già non appariva”, ha poi dichiarato Aldi a Bresciaoggi, “e così con la Prefettura abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole, quindi la materna, ma anche elementari e medie. È inutile negarlo: temiamo importanti contagi anche da questo fronte e non abbiamo voluto attendere oltre. In un mese abbiamo avuto due morti per Covid oltre ai numerosi contagi e quando la curva dell’epidemia locale è a questi punti è bene anticipare i tempi”.

Di fatto, il sindaco terrà chiuse tutte le scuole presenti nel territorio del comune almeno fino al 7 febbraio. Poi si vedrà. Da lunedì quindi, quando la Lombardia si colorerà di giallo, Castrezzato si manterrà su una linea molto più prudente.