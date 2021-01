Coronavirus, nel bresciano corre più veloce. Timore variante inglese

(red.) Il consueto bollettino quotidiano diffuso anche ieri, venerdì 29 gennaio, dalla Regione Lombardia sul fronte del contagio da Covid-19 ha mostrato ancora nella sua evidenza come ci sia una situazione particolare che riguarda il nostro territorio bresciano. Dai dati di ieri la nostra provincia era al primo posto per numero di nuovi casi positivi in rapporto alla popolazione e ogni giorno mediamente si superano i 400 nuovi casi. Proprio di questo ci si è soffermati ieri anche con il direttore generale dell’Ats di Brescia Claudio Sileo.

Al primo posto c’è sicuramente il fatto che la provincia di Brescia è quella che fa tra i maggiori tamponi in Lombardia, ma non accorpa i dati di quelli molecolari (gli unici che vengono riconosciuti a livello locale) ai tamponi rapidi come prevede un’ordinanza nazionale del Ministero della Salute. Ma c’è anche un’altra condizione: il virus sembra essere più veloce nel bresciano, quindi più contagioso ma non più aggressivo. E il fatto che non ci siano accessi ai pronto soccorso e che la situazione nelle terapie intensive e tra i ricoveri ordinari sia abbastanza tranquilla sono indicatori positivi.

E in questo scenario ci sarebbe la variante inglese che nella maggior parte dei casi porta a soggetti asintomatici o con sintomi lievi. La variante è stata già isolata dall’ospedale Civile e dall’istituto Zooprofilattico e tra i tamponi che a campione vengono controllati, più di una volta è emersa proprio la mutazione. A rendere in ogni caso la situazione da decifrare è il fatto che più di un terzo dei nuovi casi riguarda giovani fino a 30 anni. L’unica preoccupazione deriva dal fatto che la variante inglese è stata isolata in alcuni tamponi di chi non era stato nel Regno Unito, quindi una forma di contagio autoctono.