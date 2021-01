Covid, meno positivi e meno vittime

(red.) Venerdì 29 gennaio i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia sono stati 1.900 (erano 2.603), a fronte di 34.156 tamponi effettuati (41.677). Il tasso di positività è sceso al 5,5% (6,2%), come sono calati i decessi, a 77 (88), e portano il totale dei morti dall’inizio della pandemia a quota 21.016. In terapia intensiva si trovano 379 persone (+8), mentre i malati allettati in reparti non intensivi sono 3.490 (-47).

A livello nazionale sono stati 13.574 (contro i 14.372 di giovedì) i nuovi positivi al coronavirus di venerdì 29 gennaio, a fronte di 268.750 test tra molecolari e antigenici (giovedì erano stati 275.179). Le vittime sono 477 (erano 492). Il tasso di positività scende di pochissimo al 5,05% (era del 5,2%)

Ecco i dati della Lombardia divisi per porovincia:

Milano: 531 di cui 212 a Milano città;

Bergamo: 93;

Brescia: 409 (419);

Como: 140;

Cremona: 46;

Lecco: 94;

Lodi: 37;

Mantova: 103;

Monza e Brianza: 169;

Pavia: 108;

Sondrio: 50;

Varese: 66.