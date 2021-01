Coronavirus a scuola, studenti in Dad a Gussago e Borgo San Giacomo

(red.) Che il Covid-19 continui a colpire nel bresciano è evidente dal numero dei nuovi casi di contagio che ogni giorno vengono registrati dalle Ats e a livello di regione Lombardia. Una situazione che interessa anche le scuole da dove iniziano ad aggiungersi nuove segnalazioni di quarantene e interi istituti o classi chiuse per motivi sanitari. Le ultime situazioni, riportate dal Giornale di Brescia, arrivano da Gussago e da Borgo San Giacomo.

A Gussago una classe quinta elementare del plesso di Navezze è costretta alla quarantena e a seguire le lezioni a distanza fino all’8 febbraio. Il provvedimento si è reso necessario dopo che uno studente, in seguito a un accertamento con un tampone, è risultato positivo. Di conseguenza, lui e l’altra decina di compagni di classe dovranno restare a casa per i prossimi dieci giorni. Si tratta di una situazione all’interno di un contesto, come quello di Gussago, dove da qualche giorno si stava registrando un numero più alto di nuovi casi di contagio.

A Borgo San Giacomo, invece, è interessata una classe prima della media “Colombo” che da stamattina, venerdì 29 gennaio, sarà costretta alla didattica a distanza e all’isolamento fiduciario. Uno studente, infatti, è risultato positivo e di conseguenza la quarantena interesserà anche gli altri compagni in quanto contatti stretti. In questo caso gli studenti resteranno a casa da scuola fino al 4 febbraio.