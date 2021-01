Coronavirus a Brescia, nuovi contagi sempre alti. E altre 13 vittime

(red.) Da una parte il sempre alto numero dei nuovi casi positivi di contagio al Covid-19 e dall’altra il fatto che ormai ogni giorno si segnalano purtroppo dei decessi che alimentano la drammatica conta quotidiana. E’ la situazione che si sta vivendo nel bresciano incrociando tutti i giorni i dati del consueto bollettino della Regione Lombardia (come quello di ieri, giovedì 28 gennaio) insieme a quelli forniti dalle Ats di Brescia e della Valcamonica.

E proprio dalle Aziende di tutela della salute emerge come ieri siano stati registrati altri 13 decessi in tutta la provincia, seppure non tutti riconducibili alle 24 ore precedenti. Le vittime hanno un’età dai 50 ai 99 anni e i loro decessi sono avvenuti a causa o con la drammatica presenza del Covid. Così dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 3.318 in tutto il territorio le vittime.

Quelli che si sono aggiunti ieri sono due uomini di 82 e 83 anni di Brescia, una 94enne di Bagnolo Mella, un 75enne di Bovezzo, un 82enne di Castrezzato, un 50enne di Idro, una 91enne di Mazzano, una 99enne di Montichiari, una 93enne di Muscoline, una 83enne di Rezzato, un 64enne di Trenzano, un 74enne di Verolanuova e un altro in Valcamonica.