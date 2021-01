Coronavirus, i contagi a Brescia sono 419, in Lombardia 2.603 e 88 morti

(red.) Proseguono i controlli sul coronavirus in Lombardia. Giovedì 28 gennaio i nuovi positivi sono 2.603 (erano 2.293), a fronte di 41.677 tamponi effettuati (44.809). Il tasso di positività è salito al 6,2% (5,1%), come sono saliti i decessi, 88, che portano il totale dei morti dall’inizio della pandemia a quota 26.939. In terapia intensiva si trovano 371 persone (-6), mentre i malati allettati in reparti non intensivi sono 3.537 (-36).

A livello nazionale si segnalano 14.372 nuovi casi e 492 morti. Oggi il tasso di Il tasso di positività è del 5,2%%.

Milano: 712 di cui 308 a Milano città;

Bergamo: 116;

Brescia: 419 (474);

Como: 222;

Cremona: 73;

Lecco: 122;

Lodi: 63;

Mantova: 153;

Monza e Brianza: 211;

Pavia: 162;

Sondrio: 68;

Varese: 229.