Coronavirus a Brescia, positivi tra dipendenti del Comune di Tremosine

(red.) La piccola comunità bresciana alto gardesana di Tremosine si era preoccupata sul fronte dell’evoluzione del contagio da nuovo coronavirus soprattutto lo scorso mese di novembre quando si erano registrati una trentina di casi positivi in una popolazione così ridotta. E ora la pandemia colpisce anche i servizi municipali.

Come riporta Bresciaoggi, da ieri, mercoledì 27 gennaio, gli uffici comunali sono aperti solo su prenotazione e solo per servizi essenziali dopo l’emersione di alcuni casi positivi nel personale. All’inizio di questa settimana un dipendente era risultato aver contratto il Covid-19 facendo disporre un giro di tamponi per tutto il personale e portando alla sanificazione dei posti di lavoro.