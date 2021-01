Coronavirus: a Brescia 474 contagi, in Lombardia 2.293 e 62 morti

(red.) Nella giornata di mercoledì 27 gennaio sono 2.293 i nuovi positivi di coronavirus in Regione Lombardia (martedì erano 1.230). Con 44.809 tamponi effettuati (erano 24.040), il tasso di positività si è attestato a 5,1%, proprio come ieri. I morti della giornata sono 62, che portano il totale dei decessi da covid nel nostro territorio a quota 26.851. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 377 (-15), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.573 (+43).

A livello nazionale si segnalano 15.204 nuovi casi di coronavirus e 467 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 10.593 e i morti 541. Sono 293.770 i test eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è salito al 5,17% (era 4,1%).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 489 di cui 228 a Milano città;

Bergamo: 79;

Brescia: 474 (ieri 188);

Como: 177;

Cremona: 78;

Lecco: 70;

Lodi: 58;

Mantova: 164;

Monza e Brianza: 237;

Pavia: 115;

Sondrio: 52;

Varese: 233.