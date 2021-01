M5S: “Lombardia Ora basta!” per mandare a casa la giunta Fontana

(red.) “Sindaci, commercianti, studenti e imprenditori, la piazza di lunedì sera ha confermato la sfiducia dei lombardi nel centrodestra. Porteremo la sfiducia di tutti i cittadini all’interno delle Istituzioni. Questa esperienza di malgoverno si deve concludere il prima possibile, in modo che la Lombardia possa presto tornare a correre”, ha detto il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, a margine della manifestazione milanese “Ora basta. I vostri fallimenti non si contano più!”, organizzata per chiedere conto a Regione Lombardia dell’errore commesso nella comunicazione dei dati all’Iss, costato ai cittadini una settimana di lockdown.

Nel corso della manifestazione M5S Lombardia ha esposto cartelli con le scritte “Andate a casa”, “Centrodestra incapace”, “Dilettanti allo sbaraglio”, “Povero re e povero anche il lombardo ah beh, sì beh”.

“Nonostante il grave fallimento nel quale hanno trascinato la Lombardia Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia vorrebbero continuare a commettere gli stessi errori. È arrivato il momento di dire basta. Il centrodestra prenda atto del fatto che i lombardi non hanno più fiducia nel loro governo, sia assumano le proprie responsabilità e ne traggano le debite conseguenze” ha concluso De Rosa.