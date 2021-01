In Lombardia meno positivi, mentre si abbassa il tasso di contagio

(red.) Martedì 26 gennaio i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia sono stati 1.230 (lunedì erano 1.484), a fronte di 24.040 tamponi effettuati (erano 18.777). Il rapporto tra test è contagi è sceso al 5,1% (7,9%). I morti di martedì nella nostra regione sono aumentati a 77 (da 46) e portano il totale dei decessi a quota 26.789.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 392 (-15), mentre i malati allettati in reparti non intensivi sono 3.530 (+118).

A livello nazionale i nuovi positivi registrati martedì 26 gennaio sono stati 10.593 (lunedì erano 8.561) con 257.034 tamponi (contro i 143.116 tamponi di lunedì). Sono ancora troppi i morti: 541 (lunedì erano stati 420). Il tasso di contagio è sceso al 4,1% (contro il 5,9%).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 367 di cui 169 a Milano città;

Bergamo: 21;

Brescia: 188 (erano 251);

Como: 87;

Cremona: 12;

Lecco: 59;

Lodi: 38;

Mantova: 95;

Monza e Brianza: 71;

Pavia: 79;

Sondrio: 53;

Varese: 102.