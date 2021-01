Ghiroldi (Lega): “Indecoroso spettacolino delle opposizioni”

(red.) Dopo l’intervento del presidente della Regione Attilio Fontana, in Consiglio Regionale è scoppiata la bagarre tra i banchi dell’opposizione, con diversi consiglieri espulsi dall’aula.

“Stamattina abbiamo dovuto assistere ad un indecoroso spettacolino messo in scena dai consiglieri di opposizione, del Partito Democratico e dei Cinque Stelle”, ha detto il consigliere leghista Francesco Ghiroldi. “Capisco la loro agitazione dopotutto, Conte stamattina rassegnava le dimissioni da capo dell’esecutivo, constatando di non avere più alcuna maggioranza in Parlamento e ponendo, nuovamente, fine al governo giallorosso. La maggioranza degli elettori, invece, non è più con loro da molto tempo”.

“È drammatico tuttavia constatare come certi consiglieri, solo per ragion di partito, decidano di non occuparsi dei lombardi, dei nostri concittadini che siamo chiamati a rappresentare, bensì preferiscano agire con partigianeria antilombarda pur di non chiedere conto al ministro Speranza, reale responsabile della collocazione della nostra Regione in zona rossa”, prosegue Ghiroldi. ““L’auspicio è sempre stato quello di ottenere una leale collaborazione tra regione e governo centrale e trovare, insieme, una soluzione. Il Covid19 è un virus meschino, che ha drammaticamente colpito tutti noi; dovrebbe essere obiettivo comune sconfiggerlo e non dovrebbe, invece, essere oggetto di contesa politica”.

“Oggi, ancora una volta”, conclude Ghiroldi, “abbiamo constatato come questo non sia possibile. La ragion di partito prevale sul bene dei cittadini lombardi. La compagna mediatica contro la Lombardia che Pd e M5S stanno orchestrando da settimane è vergognosa e priva di pudore. Sono disposti alle peggiori sceneggiate pur di coprire l’inconsistenza del loro governo di Roma e l’inefficacia delle misure da loro messe in campo”.