Coronavirus a Brescia, tre sezioni dell’asilo chiuse a Prevalle

(red.) Tra le varie situazioni in provincia di Brescia che si sta monitorando dal punto di vista dei contagi al Covid-19 c’è quella di Prevalle, in Valsabbia, di cui dà notizia Bresciaoggi. La preoccupazione riguarda il fatto che solo nella settimana appena trascorsa, quella da lunedì 18 a domenica 24 gennaio, si sono contati ben 43 nuovi casi positivi.

Per fortuna la maggior parte di questi hanno sintomi lievi e solo tre residenti hanno dovuto ricorrere per precauzione al trasferimento in ospedale. In particolare, si tratta soprattutto di focolai a livello familiare, ma nemmeno la scuola è esente. Tanto che tre sezioni dell’asilo sono state chiuse dopo aver accertato la presenza di alcuni studenti e insegnanti positivi.