Coronavirus a Brescia, altre 20 vittime. 50 mila contagiati da inizio epidemia

(red.) Dal bollettino quotidiano diffuso anche ieri, lunedì 25 gennaio, dalla Regione Lombardia sul fronte dei contagi da Covid-19 emergono come i numeri dei nuovi casi positivi siano ridotti rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, quel dato porta il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza in provincia di Brescia a oltre 50 mila. Ma un altro dato drammatico, questo proveniente dalle Ats di Brescia e della Valcamonica, è quello delle vittime.

Ieri ne sono state registrate altre 20, seppure diverse riconducibili ai giorni precedenti. In ogni caso e purtroppo la conta dei deceduti sale così a 3.292 da inizio emergenza. La maggior parte delle nuove vittime sono le 18 del territorio dell’Ats di Brescia, mentre due in Valcamonica. In particolare, sono 5 di Brescia (una 94enne, una 84enne, un 82enne, un 83enne e un 84enne).

In provincia, un 85enne ad Agnosine, una 81enne ad Alfianello, un 68enne a Calvisano, un 78enne a Cellatica, una 84enne a Gardone Valtrompia, un 78enne a Manerbio, un 93enne a Pralboino, una 99enne a Puegnago del Garda, un 71enne a Rudiano, un 75enne a Sirmione, una 93enne a Toscolano Maderno e una 69enne a Vestone.