Coronavirus, 4 positivi all’ospedale non Covid di Iseo. Tutti al Mellini

(red.) Sul Sebino, sponda bresciana, c’è qualche preoccupazione in questi giorni intorno a martedì 26 gennai sul fronte della diffusione del contagio da Covid-19. Tanto che ieri, lunedì, come dà notizia Bresciaoggi, è stato necessario disporre la chiusura del reparto di Medicina dell’ospedale di Iseo, non Covid, a causa della presenza di quattro pazienti risultati positivi. Si tratta di soggetti che erano stati ricoverati per altre patologie nella settimana precedente e dopo che i loro tamponi prima dell’ingresso in reparto erano risultati negativi.

Tuttavia, forse in un periodo di incubazione, il virus è emerso nei giorni successivi e riscontrato dai tamponi che la struttura fa svolgere periodicamente al personale e agli stessi pazienti. Di fronte alla scoperta dei quattro casi positivi si è reso necessario il loro trasferimento all’ospedale Mellini di Chiari che ha reparti Covid.

I quattro, di circa 70 anni, non hanno particolari sintomi. Dopo la chiusura e la sanificazione del reparto, oggi, martedì, è prevista la riapertura. Nel frattempo, proprio al Mellini i pazienti Covid ricoverati sono aumentati di quasi una ventina in dieci giorni arrivando agli attuali 54, compresi i quattro trasferiti ieri. Di questi, tre sono in terapia intensiva e tutti sono provenienti dal bresciano e dalla vicina provincia di Bergamo.