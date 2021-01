Carretta (Azione): “In una regione normale la giunta si sarebbe dimessa”

(red.) “Ho seguito, per solidarietà, i consiglieri espulsi e insieme alle opposizioni sono uscito dall’Aula perché oggi, a fronte delle risposte evasive e per nulla puntuali del presidente Fontana non si poteva far finta di niente”, ha detto il consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta. “Abbandonare l’aula è doloroso ma serviva un gesto eclatante per dare il segno della stanchezza e della sfiducia dei Lombardi”.

“In una regione normale”, ha continuato Carretta, “dopo questo ennesimo e grossolano errore ci sarebbero state le dimissioni, e invece abbiamo dovuto ascoltare nuovamente un inutile rimpallo di responsabilità con il governo. I lombardi meritano di meglio e la pazienza di tutti è esaurita. A questo punto il timore è che i dati disaggregati che abbiamo chiesto non siano nemmeno a disposizione della stessa giunta: sarà importante chiarirlo presto e pensare quanto prima alle modalità per rimborsare economicamente tutte le imprese colpite fin qui”.