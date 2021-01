Beccalossi: “Niente lezioni di democrazia da chi ha appoggiato Conte”

(red.) “Non si accettano lezioni di democrazia da chi fino ad oggi ha sostenuto il presidente Conte, che per un anno più che governare ha regnato come un monarca assoluto, con i suoi Dpcm annunciati nel cuore della notte e il Parlamento trasformato in un mercato per senatori”, dice Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale. “E’ per questo che l’indegna gazzarra scatenata oggi dalle opposizioni in Consiglio Regionale contro il presidente Fontana è doppiamente inaccettabile”.

“Quella di oggi”, conclude Beccalossi, “oltre a essere una delle pagine più brutte viste dal vecchio Pirellone, è anche stata la plastica testimonianza di una scorrettezza senza pari. Il presidente Fontana si è presentato in aula rispondendo a un invito di Pd e 5Stelle, che evidentemente avevano già organizzato tutto il loro spettacolo, senza minimamente essere interessanti a entrare nel merito del dibattito”.