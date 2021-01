Salute pubblica

Scendono i contagi, aumenta il tasso di positività

Come sempre la domenica cala drasticamente il numero dei test effettuati. Ancora 299 vittime in Italia e 44 in Lombardia. A Brescia nuovi casi in crescita a 350.

(red.) Domenica 24 gennaio 2021 i nuovi contagi in Lombardia sono stati 1.375 (erano 1.535), a fronte di 23.182 tamponi effettuati (venerdì erano 31.805). Il tasso tra positivi e test è risalito ancora al 5,9% (dal 4,8%). E’ diminuito il numero dei morti, 44 (104). I malati ricoverati in terapia intensiva sono 405 (+7), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.428 (-71). A livello nazionale sono stati 11.629 i nuovi casi di coronavirus di domenica 24 gennaio (sabato erano stati 13.331) su 216.211 test tra molecolari e antigenici (il giorno prima: 286.331). Il tasso di positività è risalito al 5,3% (sabato era al 4,6%). Le vittime sono state 299 (contro 488). Dall’inizio dell’emergenza il totale dei morti in Italia sale a 85.461.

Tra le regioni l’incremento più alto è stato ancora quello della Lombardia, con 1.375 nuovi casi. Seguono Emilia Romagna (1.208), Campania (1.069) e Lazio (1.056). I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 373 di cui 163 a Milano città;

Bergamo: 62;

Brescia: 350 (erano 219);

Como: 127;

Cremona: 71;

Lecco: 50;

Lodi: 20;

Mantova: 81;

Monza e Brianza: 40;

Pavia: 70;

Sondrio: 34;

Varese: 64.