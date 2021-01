Zanardi (Pd): “Chi governa la Lombardia l’ha trasformata in una macchietta”

(red.) “Non c’è spazio per ricostruzioni fantasiose e per l’ennesimo imbarazzante scaricabarile da parte di Fontana – sottolinea in un comunicato Michele Zanardi segretario provinciale Pd, commentando l’errore che ha portato la Lombardia in zona rossa. – Milioni di lombardi meritano di sapere da Regione Lombardia il perché di un errore che tocca profondamente economia, vita quotidiana e organizzazione”.

“Meritano le scuse e un’assunzione di responsabilità”, prosegue Zanardi. “Meritano insomma onestà intellettuale. Solo pochi giorni fa il segretario leghista Salvini tuonava contro il governo chiedendo risarcimento danni e minacciando denunce. Oggi invece l’imbarazzo regna sovrano. Su di un punto la strategia leghista non cambia mai, sul non assumersi mai una responsabilità che sia una. La Lombardia è il motore dell’Italia, lo è sul versante economico-produttivo quanto su quello sociale, ma in questi mesi chi la governa ci ha resi una macchietta, in balìa di errori e demagogia. È ora di cambiare con orgoglio lo scenario”, conclude il segretario Dem.