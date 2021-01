Sono più di 85mila i morti (ufficiali) per la pandemia in Italia

red.) Sabato 23 gennaio 2021 i nuovi contagi in Lombardia sono stati 1.535 (erano 1.969), a fronte di 31.805 tamponi effettuati (erano 34.056). Il tasso tra positivi e test è sceso ancora al 4,8% (5,7%). E’ molto aumentato, purtroppo, il numero dei morti, 104 (58), che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 26.662. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 398 (-10), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.499 (-80).

A livello nazionale sono stati 13.331 i nuovi casi di coronavirus di sabato 23 gennaio (venerdì erano stati 13.633) su 286.331 test tra molecolari e antigenici (il giorno prima: 264.728). Il tasso di positività è sceso al 4,6% (venerdì era al 5,1%). di 2.441.854. Le vittime sono state 488 (472). Dall’inizio dell’emergenza il totale dei morti sale a 85.162.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 466 di cui 216 a Milano città;

Bergamo: 73;

Brescia: 219 (erano 360);

Como: 94;

Cremona: 29;

Lecco: 71;

Lodi: 48;

Mantova: 108;

Monza e Brianza: 119;

Pavia: 107;

Sondrio: 53;

Varese: 96.