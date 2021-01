M5Stelle: “Sosterremo la class action dei lombardi per la zona rossa”

(red.) “Sosterremo le ragioni di quei cittadini che hanno subito gravi danni, a causa degli errori di questa amministrazione regionale” così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa. La notizia riguarda la class action che numerose attività, ma anche semplici cittadini starebbero organizzando nei confronti dei responsabili di quell’errore sui dati che avrebbe costretto senza motivo in zona rossa la Lombardia per una settimana.

“Quello che è successo è grave, ma ancor più grave è che il presidente Fontana invece che scusarsi e ammettere le evidenti responsabilità della sua amministrazione, insista nel penoso tentativo di mistificazione che sta andando avanti in queste ore anche con l’appoggio dei vertici del partito e dei consiglieri leghisti. Abbiamo chiesto che la Giunta venga a riferire in Aula al più presto, ammesso e non concesso abbiano il coraggio di presentarsi, per vedere se anche all’interno delle Istituzioni avranno il coraggio di continuare a difendere l’indifendibile. Pretendiamo l’ammissione dei loro errori e le loro scuse, dopodiché siano loro a trarre le logiche conseguenza politiche alla loro stessa inadeguatezza e restituiscano la parola ai cittadini lombardi” conclude De Rosa.