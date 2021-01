Coronavirus a scuola, focolai: asilo ed elementari chiuse a Corzano

(red.) L’inizio del 2021 dal punto di vista dei casi di contagio da Covid-19 nelle scuole bresciane non manca di continuare a provocare dei disagi. L’ultimo in ordine di tempo arriva da Corzano, nella bassa bresciana, dove ieri, venerdì 22 gennaio, il sindaco Giovanni Benzoni ha deciso di chiudere l’asilo e le elementari fino all’1 febbraio.

Il timore è che alcuni focolai emersi all’interno dei due plessi possano allargarsi. Infatti, proprio a causa dell’emersione dei primi casi positivi erano state chiuse una sezione dell’asilo e anche alcune classi dell’elementare. Nella giornata di ieri, venerdì, tutto il personale scolastico e anche i genitori sono stati sottoposti ai test rapidi facendo emergere altri casi.

Una situazione che ha spinto a chiudere i plessi e a disporre l’immediata sanificazione. Per fortuna sono tutti asintomatici e posti in isolamento domiciliare, mentre solo una donna è stata portata in ospedale per precauzione.