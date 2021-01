Coronavirus a Brescia, focolaio tra ospiti e addetti in Rsa Richiedei a Gussago

(red.) La doppia cifra dei nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi nell’arco di un paio di giorni tra ieri, venerdì 22 e giovedì 21 gennaio, a Gussago, in Franciacorta, nel bresciano, sono riconducibili a un focolaio all’interno della casa di riposo Richiedei. Qui gli ospiti e gli operatori, come da prassi, vengono sottoposti allo screening ogni due settimane e proprio dall’ultimo effettuato sono emersi diversi casi di contagio.

20 ospiti e 12 operatori sono risultati positivi, ma sono tutti in buone condizioni, a parte una persona che, a causa di qualche linea di febbre, è stata portata per precauzione all’ospedale Civile di Brescia. Tutti gli ospiti sono stati isolati nei reparti Covid, mentre gli operatori coinvolti sono stati fatti tornare a casa. Per la platea ci sarà un giro di tamponi ogni tre giorni per monitorare la situazione. Ora l’intera struttura sarà sanificata, mentre potranno accedere solo gli addetti che saranno di turno al lavoro.