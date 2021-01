Scendono i contagi, ma Lombardia è ancora prima tra le regioni

(red.) Venerdì 22 gennaio 2021 i nuovi contagi in Lombardia sono stati 1.969 (erano 2.234), a fronte di 34.056 tamponi effettuati (erano 37.713). Il tasso tra positivi e test è sceso al 5,7% (5,9%). Resta alto il numero dei morti, 58 (55), che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a quota 26.518. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 408 (-3), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.575 (-65).

A livello nazionale sono stati 13.633 i nuovi casi di coronavirus di venerdì 22 gennaio (giovedì erano stati 14.078) su 264.728 test tra molecolari e antigenici (il gioeno prima: 267.567). Il tasso di positività è sceso al 5,1% (giovedì era al 5,2%). di 2.441.854. Le vittime sono state 472 (524). Dall’inizio dell’emergenza il totale dei morti sale a 84.674.

Rimane la Lombardia la regione con il più alto numero di nuovi contagi da coronavirus in Italia: 1.969. Altre sei regioni superano i mille casi: Sicilia (1.355), Emilia Romagna 1,347, Veneto (1.198), Lazio (1.141), Campania (1.106) e Puglia (1.018).

I nuovi casi lombrdi divisi per provincia:

Milano: 472 di cui 203 a Milano città;

Bergamo: 111;

Brescia: 360 (erano 436);

Como: 141;

Cremona: 48;

Lecco: 38;

Lodi: 48;

Mantova: 158;

Monza e Brianza: 144;

Pavia: 140;

Sondrio: 57;

Varese: 213.