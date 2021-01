Brescia, all’ospedale Civile il primo trapianto di rene da un vivente

(red.) Gli Spedali Civili di Brescia continuano a fare passi avanti dal punto di vista della ricerca e delle cure. L’ultimo esempio in ordine di tempo arriva da un trapianto di rene eseguito la settimana precedente a venerdì 22 gennaio. Di certo non una novità per l’ospedale che effettua questi tipi di interventi da quarant’anni. Ma l’aspetto nuovo è che stavolta il trapianto è avvenuto usando un rene di un vivente. In questo caso si parla di una coppia di bresciani 60enni.

Lui ha accusato i primi problemi renali fino ad arrivare all’insufficienza e alla dialisi. La moglie, con un grande gesto d’amore, ha deciso di donare uno dei suoi proprio al compagno. L’intervento, della durata totale di 6 ore, si è svolto in modo conseguente in due sale operatorie. La donna, dopo aver donato il proprio rene, è stata dimessa a distanza di qualche giorno, mentre l’uomo è ancora ricoverato in vista di riprendersi e di essere monitorato.

Un’operazione con cui il Civile intende raggiungere l’obiettivo del proprio centro trapianti di rene ai vertici in Lombardia. A operare si è mossa l’equipe formata da Franco Nodari ed Ernesto Di Betta, Stefano Bonardelli direttore della Chirurgia vascolare universitaria al Civile, il chirurgo Filippo D’Adda e gli anestesisti Albert Mattheis ed Eros Gambaretti con Lucrezia Furian del Centro trapianti rene di Padova.