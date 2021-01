Coronavirus: a Brescia 376 contagi, in Lombardia 1.876 e 66 morti

(red.) Proseguono gli accertamenti sul coronavirus in Lombardia. Mercoledì 20 gennaio i nuovi positivi sono 1.876 (martedì erano 930), a fronte di 38.593 tamponi effettuati (erano 25.129). Sempre basso il rapporto fra test e contagi anche se in rialzo, 4,8% (era 3,8 %). Ancora alti i decessi, 66, che portano il totale dei morti per covid nella nostra regione a quota 26.405. Attualmente i malati ricoverati in terapia intensiva sono 428 (+3), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.650 (+31).

A livello nazionale si segnalano 13.571 nuovi casi di coronavirus (ieri erano stati 10.497). Le vittime sono 524 (ieri 603). I tamponi effettuati sono 279.762 (molecolari e antigenici).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 434 di cui 187 a Milano città;

Bergamo: 80;

Brescia: 373 (erano 136);

Como: 175;

Cremona: 71;

Lecco: 16;

Lodi: 41;

Mantova: 145;

Monza e Brianza: 113;

Pavia: 99;

Sondrio: 55;

Varese: 199.