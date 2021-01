Coronavirus a Brescia, trend di nuovi casi in calo. Ma altre 17 vittime

(red.) I dati del contagio diffusi ieri, lunedì 18 gennaio, attraverso il consueto bollettino quotidiano della Regione Lombardia hanno indicato come anche il bresciano abbia registrato un calo dei nuovi casi positivi al Covid-19. Tuttavia, sono numeri riferiti al fine settimana quando, solitamente, vengono svolti meno tamponi rispetto agli altri giorni. Ma in questo senso c’è una notizia confortante e cioé il fatto che il trend del contagio è in calo nelle ultime settimane.

Si tratta di una tendenza che sta emergendo anche a livello nazionale e probabilmente merito dei primi effetti delle restrizioni natalizie, ma anche in minima parte delle prime vaccinazioni già effettuate. Un dato negativo, invece, riguarda il numero dei decessi: ieri, lunedì, ne sono stati registrati altri 17. Ma diversi di questi sono legati a diversi giorni prima. In ogni caso, si parla di 10 donne e 7 uomini. Di questi, sei erano di Brescia (di 79, 80, 82, 93, 95 e 103 anni).

Gli altri sono un 81enne di Concesio, una 93enne di Gussago, una 91enne di Quinzano, un 84enne a Castenedolo, una 68enne di Cazzago San Martino, un 73enne di Mazzano, un 79enne di Nave, una 85enne di Salò, una 83enne di Castrezzato e due vittime a Villa Carcina (una 85enne e un 83enne). Dall’inizio dell’emergenza, tra il territorio dell’Ats di Brescia e quello della Montagna (per la Valcamonica) sono 3.232 vittime.