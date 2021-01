Coronavirus a Brescia, 711 pazienti ricoverati negli ospedali della provincia

(red.) Dal bollettino quotidiano emesso e diffuso anche ieri, domenica 17 gennaio, dalla Regione Lombardia sul fronte del contagio da Covid-19 è emerso ancora una volta come la nostra provincia di Brescia si ponga ormai costantemente al secondo posto solo dopo Milano. E questo è segno che, aldilà dei focolai, il virus continua a circolare nel nostro territorio. Ieri, come ogni domenica, le Ats non hanno fornito i dati sugli eventuali nuovi decessi, ma ci sono i numeri che riguardano i ricoveri negli ospedali.

In particolare, agli Spedali Civili sono 246 i pazienti covid, nelle strutture del lago di Garda sono 122, 38 in Franciacorta e 28 in Valcamonica. Nei dettagli, nei presidi ordinari del Civile si sono aggiunti 16 nuovi ricoverati, altri 15 alla Poliambulanza, 8 sul Garda, 3 in Franciacorta e in Valcamonica.

Nelle sale di terapia intensiva al Civile ci sono 27 pazienti, 11 sul Garda e 3 in Valcamonica. Al momento, quindi, i pazienti Covid ricoverati negli ospedali bresciani sono 711 e la maggior parte sono proprio del nostro territorio, mentre il resto è per i pazienti provenienti da altre province lombarde.