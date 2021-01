ioapro, nella Bassa (e non solo) multe e chiusure per alcuni locali

(red.) Oltre che con sanzioni amministrative per 280 euro, la decisione di tenere aperto il locale ospitando i clienti all’interno (mentre si poteva fare solo servizio da asporto) in occasione della giornata di protesta #ioapro del 15 gennaio è costata la chiusura dell’attività per cinque giorni (da scontare alla fine del lockdown) a cinque baristi e ristoratori della Bassa e a uno della Franciacorta.

Multati dopo i controlli dei carabinieri della compagnia di Verolanuova, scrive Bresciaoggi, sono stati due bar di Pavone Mella, dove i gestori sono stati sanzionati con 280 euro e lo stesso è capitato ai 12 clienti che sono stati trovati all’interno dei locali mentre consumavano colazioni e aperitivi.

La stessa sorte è capitata al gestore e ai sette clienti seduti all’ora di pranzo all’interno di un caffè bistrot in via Valotti a Isorella.

In un bar di via Repubblica ad Acquafredda i carabinieri della stazione di Carpenedolo hanno multato il gestore e due clienti che stavano consumando all’interno.

Intervento dei carabinieri anche in un bar di via dell’Industria a Erbusco con le sanzioni per il gestore e per i cinque clienti che venerdì pomeriggio stavano consumando all’interno del locale

A Montichiari prostesta con striscioni e manichini impiccati fuori da un locale.