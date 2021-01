Coronavirus: lieve miglioramento, ma il contagio resta alto a Brescia

(red.) Domenica 17 gennaio i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia sono stati 1.603 (erano 2.134), a fronte di 25.051 tamponi effettuati tra quelli molecolari e gli antigenici (erano 35.317 sabato). Il tasso di contagio è leggermente aumentato al 6,3% (era al 6%). Ancora alti i decessi, 65 in Lombardia (erano 78), che portano il totale dei morti a causa del Covid nella nostra regione a quota 26.237. I malati in terapia intensiva sono 452 (-2), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.610 (-54).

A livello nazionale, domenica 17 i nuovi contagi sono stati 12.415 (sabato erano 16.310) con 377 morti (contro i 475 di sabato) e 211.078 tamponi tra molecolari e antigenici effettuati (260.704 il giorno precedente). Il tasso di positività è al 5,9%, in leggero ribasso rispetto al 6,3% di sabato. Le vittime ufficiali del Covid in Italia dall’inizio della pandemia sono state 82.177.

I nuovi casi della Lombardia divisi per provincia:

Milano: 440 di cui 167 a Milano città;

Bergamo: 77;

Brescia: 335 (erano 320).

Como: 147;

Cremona: 55;

Lecco: 54;

Lodi: 22;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 117;

Pavia: 101;

Sondrio: 56;

Varese: 40.