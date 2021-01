Medici e odontoiatri liberi professionisti: un modulo per il vaccino

(red.) Prosegue fino al prossimo 18 gennaio la campagna di adesione alla vaccinazione anti-Covid dei medici liberi professionisti e degli odontoiatri liberi professionisti. Regione Lombardia ha infatti accolto le istanze avanzate dall’Ordine dei Medici di Brescia, insieme agli altri Ordini lombardi con le rispettive Commissioni Albo Odontoiatri, per vedere riconosciuto anche ai medici e odontoiatri che lavorano negli studi professionali privati non convenzionati il diritto alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19.

“Una battaglia portata avanti da Ordine e Cao”, informa una nota dell’Ordine dei medici di Brescia, “nella consapevolezza che l’immunizzazione è una garanzia a tutela della salute sia degli operatori sia dei pazienti che quotidianamente usufruiscono delle prestazioni sanitarie erogate negli studi”.

“In previsione di una calendarizzazione della vaccinazione per tutti i liberi professionisti, l’Ordine dei Medici di Brescia sta completando un elenco dei colleghi interessati a ricevere il vaccino, cui è possibile iscriversi fino al 18 gennaio tramite modulo on line, pubblicato sul sito istituzionale www.ordinemedici.brescia.it e inviato via mail agli iscritti.

Ad oggi sono 1103 i libero professionisti dell’Ordine di Brescia che si sono iscritti nell’elenco vaccinale.

La ricognizione delle richieste verrà inviata in Regione per consentire la programmazione della campagna di immunizzazione”.

“L’Ordine si sta impegnando perché venga assicurata la copertura vaccinale anche al personale che lavora negli studi dei medici e degli odontoiatri libero professionisti, ritenendo che assistenti di studio odontoiatrico e dipendenti di medici non in convenzione, ugualmente esposti a rischio di contagio, abbiano diritto ad essere inseriti nelle categorie prioritarie”.

“Nell’auspicio fondato sulla disponibilità già dimostrata dalla Regione”, conclude la nota, “l’Ordine di Brescia ha predisposto un elenco dedicato a queste figure. Mediante newsletter verrà inviato un link agli iscritti, che sarà pubblicato anche sul sito dell’Ordine www.ordinemedici.brescia.it, tramite il quale i medici e gli odontoiatri titolari di studi o strutture libero professionali dovranno inserire i dati dei loro dipendenti, entro il termine del prossimo 25 gennaio salvo ulteriori comunicazioni”.