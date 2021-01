“Fontana e la sua incoerente propaganda contro la zona rossa”

(red.) “Siamo molto preoccupati per i lombardi dopo le esternazioni incoerenti del presidente Fontana”, ha dichiarato Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia. “Prima il presidente leghista chiude le scuole perché la situazione è grave, poi dice che diventeremo zona rossa perché i dati non sono confortanti, però quando il Governo certifica la zona rossa fa ricorso e grida che è una punizione. Siamo alla follia totale!”

“Questa si chiama propaganda politica”, aggiunge De Rosa, “a Fontana non interessa nulla della pandemia, ed è gravissimo che la Lega stia continuando ad avere questo atteggiamento, soffia solo sul malcontento e sulla sofferenza della popolazione. Il Movimento 5 Stelle vuole assolutamente vedere i dati, che certificherebbero la Lombardia come zona arancione, che Fontana dice di avere ma che evidentemente non fornisce al governo. Bisogna uscire dall’emergenza prendendo decisioni chiare per la salute dei cittadini. La Lombardia non ha saputo gestire questa pandemia, compiendo errori scellerati”.