Coronavirus a Brescia, oltre 5 mila casi da inizio 2021. Altre 9 vittime

(red.) Nella giornata, quella di ieri venerdì 15 gennaio, in cui per la prima volta dall’inizio della pandemia da Covid-19 nel conteggio dei tamponi effettuati devono rientrare anche quelli antigenici rapidi, la provincia di Brescia si è posta lo stesso seconda in Lombardia solo dopo Milano. Un numero che, solo dall’inizio del nuovo anno 2021, è salito a 5.223. In questo frangente sale purtroppo anche la conta delle vittime in provincia.

Dai dati diffusi ieri nel tardo pomeriggio dalle Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) emergono altre nove vittime, tutte anziane. Due erano di 84 e 86 anni di Brescia, un 80enne a Calvagese della Riviera, un 84enne a Leno, una 85enne a Montichiari, un 89enne a Orzivecchi, un 82enne a Rovato, una 87enne a Soiano e una 88enne a Villa Carcina.