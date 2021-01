Poncarale, pescatori al laghetto sportivo: rischiano delle sanzioni

(red.) E’ una vicenda incredibile quella che arriva da Poncarale, nella bassa bresciana e connessa alle misure anti-contagio. Come dà notizia Bresciaoggi, in un giorno in cui la Lombardia era in zona arancione una cinquantina di pescatori ha raggiunto il laghetto di pesca sportiva “Mini Mella” a Poncarale. Tuttavia, sono stati fermati dalla Polizia locale di Flero perché nessuno di loro era residente nel paese e non si sarebbero potuti spostare dal Comune di residenza.

Ma il titolare della struttura ha recriminato sul fatto che un’ordinanza della Regione Lombardia desse il via libera alla pratica sportiva nella propria provincia di residenza. E la prefettura, sentita il titolare, gli ha detto che di fronte alle misure del dpcm sono queste a dominare. Di conseguenza nei prossimi giorni tutti i pescatori fermati rischiano una sanzione per un totale di 21 mila euro.