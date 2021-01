Diminuiscono i nuovi contagi, ma Brescia resta a quota 326

(red.) Venerdì 15 gennaio i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia sono stati 2.205 (erano 2.587), a fronte di 26.535 tamponi effettuati (erano 28.645 giovedì). Il tasso di contagio è sceso all’8,3% (era il 9%). Ancora alti i decessi, 68 (erano 72), e portano il totale dei morti a causa del covid a quota 26.094. I malati in terapia intensiva sono 466 (-2), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.601 (-13).

A livello nazionale, venerdì 15 dopo tre giorni di aumenti i nuovi contagi sono diminuiti: 16.146 (giovedì erano 17.246) con 477 morti (contro i 522 di giovedì) e 156.647 tamponi molecolari più 116.859 antigenici effettuati (160.585). In questo modo il tasso di positività è crollato al 5,9%, in netto calo rispetto al 10,7% di giovedì, quando però la percentuale dei positivi era calcolata solo sui test molecolari. Calcolando l’incidenza dei nuovi contagi solo sui test molecolari il tasso di venerdì sarebbe al 10,3%.

Venerdì la regione con più casi giornalieri è stata ancora la Lombardia (+2.205), seguita da Sicilia (+1.945), Emilia Romagna (+1.794), Lazio (+1.394) e Campania (+1.150).

I nuovi casi della Lombardia divisi per provincia:

Milano: 518 di cui 186 a Milano città;

Bergamo: 86;

Brescia: 326 (erano 365).

Como: 198;

Cremona: 72;

Lecco: 63;

Lodi: 69;

Mantova: 196;

Monza e Brianza: 137;

Pavia: 174;

Sondrio: 53;

Varese: 270.