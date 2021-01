Da domenica la Lombardia torna in zona rossa

(red.) C’è anche la Lombardia tra le aree in zona rossa per le quali il ministro della Salute Roberto Speranza ha pronta una nuova ordinanza che entrerà in vigore da domenica 17 dicembre: oltre alla nostra regione ci sono la provincia autonoma di Bolzano e la Sicilia.

Con la stessa ordinanza nove Regioni passano in area arancione: sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta.

Restano in arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Altre 6 regioni restano in fascia gialla. Sono Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise.

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha protestato per la decisione del governo: “Ho appena parlato con il ministro Speranza” ha detto, “è una punizione che la Lombardia non si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli”.

Con 61 positivi al Covid ogni 100 mila abitanti, ben al di sotto della media regionale, Bergamo – la più colpita dalla pandemia nella prima ondata – ha invece chiesto una deroga alla zona rossa. “Crediamo si possano comprendere le difficoltà e le sofferenze cui il protrarsi delle limitazioni, se non addirittura il loro inasprimento, sottopone i cittadini dei nostri territori”, scrivono il sindaco e il presidente della provincia di Bergamo, Giorgio Gori e Gianfranco Gafforelli, in una lettera alla Regione Lombardia perché si faccia portatrice della loro richesta al Ministero della Salute.